Panchina Milan – Il Brighton pensa al dopo-De Zerbi? Ecco cosa filtra

Panchina Milan , Domenico Tedesco , tra i candidati per il dopo Stefano Pioli, ha parlato del futuro: mi piace il calcio italiano. Le parole Panchina Milan , Domenico Tedesco apre ad un possibile arrivo in Italia: ecco le parole View this post on Instagram A ... Leggi su (dailymilan)

Le parole di Tedesco e il nome intrigante per la Panchina sono solo alcune delle notizie più importanti della mattinata in casa Milan Leggi su (pianetamilan)

Panchina Milan , curioso il retroscena legato al colloquio tra Thiago Motta e Ignazio Abate in occasione della sfida del campionato Primavera Ogni dettaglio può essere interpretato in ottica mercato. Anche un semplice colloquio in occasione di una sfida nel campionato Primavera. Prima del fischio ... Leggi su (dailymilan)

MERCATO - Juve e milan si giocano Zirkzee: incognita Arsenal, l'Inter non affonda - Joshua Zirkzee si prepara a infiammare il prossimo mercato estivo. Attaccante rivelazione della Serie A, il 22enne ha già una quotazione rilevante: per meno di 50 milioni di euro sarà difficile soffia ...

Leggi su (napolimagazine)

Europa League: Gasset "Atalanta avversaria difficile, sarà dura" - Dal suo arrivo sulla panchina, al posto di Gennaro Gattuso ... l'ha migliorata ogni anno e se la giocano con le big in Italia. Non sono il milan o la Juve, ma lavorano molto, molto bene. Ho parlato ...

Leggi su (ansa)

Trevisani incredulo: "Portiere clamoroso, un fenomeno. Prima prendeva freddo in panchina" - prima prendeva solo freddo in panchina per far giocare uno che non si muoveva più come Rui Patricio. Svilar è stato determinante col Feyenoord ai rigori, a Napoli, a Firenze, ad Udine, a Frosinone, ...

Leggi su (areanapoli)