Kate Middleton e quel pizzo targato Mcqueen che ha fatto la storia inglese

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Life&People.it Sono trascorsi 13 anni dal romanticissimo sì die del Principe Wiiliam. Eppure ancora oggi il Royal Wedding non fa smettere di sognare. Il sorriso disulla Rolls-Royce Phantom VI del 1978, accanto a suo padre, ha fissato29 aprile del 2011 nella, come una favola che diventa realtà. Protagonista assoluto, l’abito da sposa di Sarah Burton, – allora direttore creativo di Alexander-, oggi esposto a Buckingham Palace. Il bustier, con le maniche in, l’ampia gonna, e, la tiara di Cartier appartenuta alla regina Elisabetta: ogni elemento dil’abito di, studiato e onorato con la massima cura, una magia in una giornata che chiunque nel mondo ha ammirato e sognato. Ancora ...