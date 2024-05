Corro da Te come finisce - finale spiegazione del film con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone

Come finisce Speak No Evil, trama e finale Speak No Evil è un film 2022 di carattere horror, diretto dal regista Christian Tafdrup. Il thrille parla in breve di una famiglia danese che fa visita a una famiglia olandese, conosciuta in vacanza. La tensione sale, quando scopriremo che gli olandesi ...

Due Giorni una Notte come finisce, trama e finale del film Due Giorni una Notte è un film 2014 scritto e diretto da Jean Pierre e Luc Dardenne. Il film ha come protagonisti Sandra (interpretata da Marion Cotillard) e Manu (interpretato da Fabrizio Rongione). La pellicola ha partecipato in ...

