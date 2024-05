Inter - Di Biagio RIVELA | Il Manchester City mi chiamò per Barella Ecco cosa risposi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Luigi Diha raccontato un retroscenaessante sue ilcon il sardo all’epoca 18enne Luigi Di, ex calciatore e allenatore dell’Italia Under 21, èvenuto ai microfoni di TvPlay parlando di Nicolòe di un aneddoto riguardante l’attuale centrocampista dell‘– «è uno di quelli che ho cresciuto,

Inter, Di biagio su barella: “Il City di Pep lo voleva, ecco come andò…” - Gigi Di biagio ha svelato un curioso retroscena riguardante barella e l’interesse nei suoi riguardi del City di Guardiola. Gigi Di biagio, ex calciatore dell’Inter e ex ct della Nazionale Under 21, è ...

Leggi su (calcioblog)

Clamoroso barella-Premier: l’annuncio che conferma tutto - barella è stato una dei grandi protagonisti della cavalcata Scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi. Il suo attuale contratto scade nel 2026 ...

Leggi su (calciomercato)

Hai salvato un nuovo articolo - Inter in festa oggi per il 20esimo scudetto: la parata della squadra di Inzaghi su due bus scoperti inizia alle 16 a San Siro, destinazione piazza del Duomo. Attese 50 mila persone. Al Meazza si parte ...

Leggi su (milano.corriere)