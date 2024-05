Pomeriggio Cinque - Myrta Merlino verso l’addio al programma | il nome della sostituta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Praticamente dopo neanche un mese di conduzione aerano emerse le voci di un possibile addio di. La conduttrice, nonostante gli alti e i bassi del suo talk show, ha invece proseguito portandosi sulle spalle il peso delle critiche e ben presto chiudere l’edizione al timone. Tuttavia, a quanto pare, non ritornerà più nel. La sostituzione sarebbe ormai vicina, in quanto gli autori avrebbero richiamato Simona Branchetti.: il talk show salutaL’edizione divolge al termine e i risultati non sono sicuramente quelli di qualche anno fa. L’arrivo diha cambiato lo show e ...

Perché Myrta Merlino non conduce oggi Pomeriggio Cinque : il motivo dell’assenza , quando torna , 5 aprile Perché Myrta Merlino non conduce la puntata di oggi , venerdì 5 aprile 2024, di Pomeriggio Cinque su Canale 5? Questo Pomeriggio il contenitore di infotainment non è condotto dalla giornalista, ... Leggi su (tpi)

Il Meteo in Sicilia, piogge sparse e allerta gialla, migliora in serata – LE PREVISIONI - Piogge sparse, condizioni meteo avverse ed allerta gialla in cinque province ed un miglioramento in serata. Così le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 1maggio con l’avviso della ...

pomeriggio 5, via Myrta Merlino arriva Simona Branchetti - Dopo mesi di voci, è stata finalmente annunciata la sostituzione di Myrta Merlino alla conduzione di "pomeriggio 5". Simona Branchetti, volto noto di Mediaset dal 2007, è stata scelta come nuova condu ...

Cambio di conduzione per pomeriggio 5 nella prossima stagione. Infatti Myrta Merlino non sarà più la presentatrice e c’è già la sostituta - Cambio di conduzione per pomeriggio 5 nella prossima stagione. Infatti Myrta Merlino non sarà più la presentatrice e c'è già la sostituta ...

