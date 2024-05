Il Comune di Mantova darà 150 euro al mese a chi si trasferisce a vivere lì | “Benvenuti in città”

Mantova , 30 aprile 2024 – Mantova cerca residenti . Il Comune ha pubblicato due bandi che prevedono per chi volesse trasferire la sua residenza in città un contributo sull'affitto e, il secondo, la possibilità di affittare a canone sociale 67 nuovi appartamenti appena ristrutturati con i fondi di ... Leggi su (ilgiorno)

Incidente a mantova, morto un ragazzo di 22 anni: travolto in pieno da un camion dopo essere caduto dalla moto - Tragedia nel mantovano. Un ragazzo di 22 anni è morto questa mattina in un incidente stradale accaduto sulla provinciale per Roverbella, nel territorio comunale di Marmirolo (mantova). Sul posto sono ...

A mantova anteprima del nuovo allestimento de “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti - L’evento, organizzato con il patrocinio del comune di mantova, è una data “zero”, anteprima della tournèe nazionale che riporta sui palcoscenici l’ultimo progetto immaginato, creato, voluto e ...

Contributi per chi va in affitto, due bandi del comune - A mantova poche le abitazioni disponibili, alti gli affitti. E dalle prossime settimane due multinazionali avvieranno le assunzioni di 1200 dipendenti nei loro nuovi poli logistici a Valdaro. Il Comun ...

