Liste per le elezioni europee | big e outsider Gli ultimi dettagli e le curiosità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Roma, 1 maggio 2024 – Leader in campo per le2024 tra iperpersonalizzazione della politica, big e. Ma partiamo dal principio. Innanzitutto gli elettori italiani avranno la possibilità di votare Giorgia Meloni (detta "Giorgia” come da escamotage per personalizzare il voto come un referendum sul suo nome di battesimo, ndr) e Carlo Calenda sulla scheda. I nomi della premier e del leader di Azione compariranno infatti sia sui simboli che sullein tutte le 5 circoscrizioni. Ma la premier riesce comunque a battere Calenda per uno importante: Meloni sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Il leader di Azione invece ha ceduto la testa di lista all’ex ministra Elena Bonetti nel nordovest. Anche Cateno De Luca e l'ex viceministra pentastellata Laura Castelli saranno la testa di lista di ...