Matrimonio-horror | Vomito - diarre - panico 100 intossicati e 80 ricoveri | le immagini choc | Guarda

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il giorno più bello, quello del proprio, trasformato in un incubo da un catering sbagliato. È quanto successo a Cuernavaca, in Messico, dove 100 persone sono state vittima di un'intossicazione alimentare durante il ricevimento. Sintomi gravissimi che hanno richiesto l'intervento dei sanitari: ben 80 invitati sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. A raccontare quei terribili momenti è Aranza Rodriguez, invitata dello sposo Fernando, arrivata in ritardo al. La festa di nozze è iniziata intorno alle 16, con la cena fissata per le 18, ma lei si è presentata solo alle 20 passate. Già in quel momento, alcune persone cominciavano a mostrare i primi sintomi, ma lei ha deciso di consumare comunque la sua cena. Non è chiaro quale piatto abbia causato l'intossicazione, ma la donna sostiene che i funghi selvatici avessero un ...