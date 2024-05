Tennis - Novak Djokovic cambia ancora | è addio con il preparatore atletico Marco Panichi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un 2024 di grandimenti per. Il numero 1 al mondo ha scelto infatti di chiudere il rapporto di collaborazione con il proprio, entrato nel suo team nel 2017 e rimasto al suo fianco per sette lunghi anni di successi. Nole lascia al suo profilo Instagram le parole per salutare: Grande, gli anni in cui abbiamo collaborato sono stati straordinari. Abbiamo raggiunto la vetta, vinto titoli e battuto record. Ma soprattutto, mi sono goduto i giorni “ordinari” di allenamento dentro e fuori la palestra. Ore infinite di “carciofini” e risate che mi hanno fatto sentire super motivato per prepararmi al successo. Grazie romanista (come ti chiama Goran) per tutta l’energia, ...