Bandabardò e Cisco | il 1° maggio esce Domenica

(Di mercoledì 1 maggio 2024) foto di Gianluca GiannoneFIRENZE – È proprio il 1°– quando nel mondo si celebra la Festa del Lavoro – la data scelta daper l’uscita del loro nuovo singolo insieme, “”. La canzone racconta con amara ironia un’Italia che – nonostante le grandi difficoltà economiche e sociali, le promesse e le speranze tradite – tira a campare allegramente: “Il tuo lavoro qui più non c’è” recita l’incipit del pezzo, mentre nel ritornello si ripete che “Tanto domani èe si va al mare, tutti in fila in autostrada”. Nel video della canzone immagini appositamente girate per l’occasione sono montate insieme a immagini d’archivio del Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio, divenuto un simbolo e un modello della lotta per i diritti dei lavoratori (nel luglio 2021 l’industria ...