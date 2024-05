LIVE Italia-Slovenia 0-2 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | gli azzurri perdono la prima partita nella rassegna iridata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:48 E’ tutto, Amici di OA Sport! Grazie per averci seguito! A voi tutti l’augurio di una buona serata. 21:46 Attenzione perché adesso ci sono tre squadre con due vittorie e una sconfitta:, Ungheria e. Come sappiamo, a centrare la promozione saranno le prime due della classe STANDINGS RNK TEAM GP W OTW GF:GA PTS 1 HUNGARY 3 2 0 10:5 6 23 2 0 10:5 6 3 ITALY 3 1 1 10:6 5 4 JAPAN 3 1 0 8:10 4 5 KOREA 3 1 0 9:12 3 6 ROMANIA 3 1 0 4:13 3 21:44 Niente da fare per gliche, in questo terzo periodo, hanno provato ad alzare l’asticella, subendo il raddoppio degli avversari nel momento migliore. FINISCE QUI. LABATTE UN’...