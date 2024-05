Leonardo Fabbri settimo lanciatore all-time nel peso | chi sono i sei che lo precedono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una prova di forza da incorniciare per. Quest’oggi a Modena l’argento mondiale in carica ha lanciato un segnale inequivocabile per le prossime Olimpiadi di Parigi nel lancio del, arrivando fino a 22.88, a soli tre centri dal record storico di Alessandro Andrei che arrivò a 22.91 nel lontanissimo 1987. Una prova che lo proietta alla settima posizione allnella specialità, con soli sei uomini capaci di fare meglio di lui. La miglior prestazione della storia è ovviamente del primatista mondiale Ryan Crouser, che riuscì ad arrivare a 23.56 nel maggio 2023 a Los Angeles. Il podio è tutto statunitense, con Joe Kovacs in 23.23 a Zurigo nel 2022 e Randy Barnes con 23.12 nel 1990, per quello che fu il record mondiale per 31 anni. Per arrivare al primo europeo bisogna scendere alla ...