Il parco Disney sommerso abbandonato in Cina - il video dell’esplorazione shockante

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Kanye West e la moglie Bianca Censori continuano a dare scandalo soprattutto per gli outfit molto “mini” della modella 29enne, che solo poche settimane fa diede scalpore a Parigi dove andò in giro senza slip. Ancora una volta Bianca Censori ha sollevato un ... Leggi su (dayitalianews)

Per il 32esimo anniversario di Disneyland Paris, il parco divertimenti più famoso d’Europa, sono state annunciate tantissime novità succose che, in qualche modo, sconvolgono il theme park per come lo conosciamo. Infatti, come segnalato da Insidethemagic, in seguito a svariate proteste del pubblico ...

Leggi su (screenworld)