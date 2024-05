Borussia Dortmund-Psg | infortunio al ginocchio per Lucas Hernandez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tegola per Luis Enrique. Nel corso del primo tempo di-Psg, match valevole per l’andata delle semifinali di Champions League 2023/2024,ha accusato un problema al. Il giocatore francese, nel tentativo di contrastare il tiro vincente di Fullkrug, ha messo male iled ha chiesto il cambio dopo circa un paio di minuti.è uscito sulle sue gambe ed al suo posto Luis Enrique ha mandato in campo Beraldo. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami del caso per stabilire l’esatta entità dell’. Anche Deschamps guarda da vicino la situazione visto che tra un mese e mezzo cominceranno gli Europei. SportFace.