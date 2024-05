Leekens | Buchanan? Ha grande velocità - farà bene il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’ex commissario tecnico del Belgio, Georges, in un’intervista rilasciata a Sportitalia, ha parlato anche del semestre fatto da Tajonin Italia con la quale ha vinto comunque uno scudetto. ELOGIO – Georges, ex CT del Belgio, ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia. Tra i tanti temi toccati dall’allenatore, si è parlato anche di Tajonche lo scorso gennaio è arrivato all’Inter. Queste le sue parole sul canadese: «più spazio la prossima stagione? Guardate De Ketelaere: per chi arriva dal Belgio all’Italia può servire un po’ di tempo per affermarsi: non è facile, non c’è lo stesso livello. C’è del lavoro da fare, serve tempo. Non si parla solo di calcio, ma anche di un altro modo di vivere. Lui ha, ha ...