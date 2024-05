L' Ue condanna le violenze della polizia - ' Georgia al bivio'

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Seguo la situazione incon grande preoccupazione e condanno la violenza nelle strade di Tbilisi. Il popolono vuole un futuro europeo per il proprio Paese. Laè a un. Dovrebbe mantenere la rotta verso l'Europa". Lo afferma la presidenteCommissione europea Ursula von der Leyen su X in riferimento all'interventoche ieri notte ha disperso con gas lacrimogeni e proiettili di gomma i manifestanti che protestavano a Tbilisi contro la controversa legge sull'influenza straniera, considerata da molti pericolosamente simile a quella in vigore nella Russia di Vladimir Putin.

