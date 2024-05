Le pagelle della Reggiana nella vittoria per 1-0 col Modena | Kabashi uomo ovunque

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) BARDI 6. Il ritorno da titolare con la suggestiva maglia di Taffarel del 1994. L’ultima presenza quasi due mesi fa, ad Ascoli il 3 marzo. Sicuro nelle uscite, ma non ha dovuto fare parate. LIBUTTI 6. Meno propositivo rispetto a Palermo in fase offensiva, diligente dietro. Verrebbe da dire il solito affidabile “Libu”. ROZZIO 6.5. Chiude Gliozzi sul finire del primo tempo in piena area, ma prima non è il solito gigante del gioco aereo (nei primi 20’) quando Abiuso l’ha presa pericolosamente tre volte di testa. Poi esce alla distanza e torna padrone dell’area. “Spalletti non farti pregare, Paolo Rozzio in Nazionale”. Striscione dei tifosi che fa capire lo spessorestagione del capitano. PAJAC 6. Chiude Abiuso nel primo tempo, poi calcia male alcuni piazzati e sbaglia un sanguinoso disimpegno per Magnino, che fortunatamente s’incarta. Nel complesso porta a ...