Mufasa | Il Re Leone - fuori il trailer del nuovo film Disney VIDEO

Mufasa: Il Re Leone, tutto quello che sappiamo sul nuovo film prequel in Live-Action Disney - "It's the Circle of Life": Il Re Leone si è guadagnato la corona come il film di maggior successo al botteghino del 1994. Il film animato Disney è diventato ...

Leggi su (drcommodore)

EARTH DEFENSE FORCE 6: nuovo trailer e uscita annunciata - D3Publisher è felice di annunciare che EARTH DEFENSE FORCE 6 sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e l’Epic Store il 25 luglio 2024, al prezzo di $59,99 (£49,99 / €59,99 ...

Leggi su (techgaming)

Kingdom of the Planet of the Apes: il trailer finale svela nuovi dettagli - Manca poco all’uscita di Kingdom of the Planet of the Apes, l’attesissimo sequel della saga reboot del pianeta delle scimmie. Per stuzzicare l’appetito dei fan, 20th Century Studios ha rilasciato il ...

Leggi su (mistermovie)