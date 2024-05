LIVE Italia-Slovenia 0-2 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | gli azzurri tentano l’impossibile per accorciare le distanze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1:04 l’potrà sfruttare una penalità. Ma il tempo sembra davvero poco. Vediamo che succede. 1:18 Disco sul lato esterno della porta per laa porta vuota! 1:50 Brava l’a recuperare in corsa il contropiede della. Ora gliposono però sfruttare un ingaggio in zona 2:38che tolgono il portiere 2:54 Salinitri a un passo dal 2-1!!!!! L’azzurro affamato di goal approfitta di un delizioso assist di Gazley. Ma Kroselj respinge ancora. Questa sera ha parato veramente di tutto. Intanto time out3:40 L’potrebbe esseere tentata di giocare senza il portiere. 4:30 Laadesso sembra effettivamente calare, ma ...