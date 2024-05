Gli USA verso una svolta storica | la marijuana diventerà droga a basso rischio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il Dipartimento americano deputato alla lotta contro le sostanze stupefacenti, la DEA, sta per riclassificare lacome, mentre attualmente è considerata pericolosa come eroina e Lsd.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno riconsiderando la pericolosità della marijuana , con l'intenzione di classificarla come droga meno pericolosa. Una svolta storica quella che sta valutando la Drug Enforcement Administration, come spiega l'emittente Abc citando proprie fonti. Di pari passo il ... Leggi su (webmagazine24)

Di conseguenza sarà un reato meno grave il consumo di cannabis Gli Stati Uniti stanno riconsiderando la pericolosità della marijuana , con l'intenzione di classificarla come droga meno pericolosa. Una svolta storica quella che sta valutando la Drug Enforcement Administration, come spiega ... Leggi su (sbircialanotizia)

Articolo pubblicato mercoledì 01 Maggio 2024, 18:03 Da quando, nel lontano 1971, la Marijuana è stata inserita nella stessa categoria delle sostanze altamente pericolose come l’eroina, le metanfetamine e l’LSD, il suo status legale non ha subito modifiche significative negli Stati Uniti. ... Leggi su (ildifforme)

USA, marijuana: arriva la svolta storica del presidente Biden - Biden sta preparando una riclassificazione della marijuana negli USA, riducendo il suo livello di rischio e influenzando l'uso medico.

Leggi su (newsmondo)

Spagna: traffico di armi e droga per la Germania, arrestato membro Hells Angels - L’indagine tedesco-spagnola, supportata da Europol tra Germania, Spagna e Romania ha portato all'arresto del capo della rete criminale per il traffico di marijuana ... di trafficare grandi quantità di ...

Leggi su (agenzianova)

Scopriamo la nuova legge sulla cannabis in Germania - Il 1° aprile è stata una data significativa per la Germania con l'entrata in vigore della sua nuova legge sulla cannabis.

Leggi su (targatocn)