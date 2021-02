Serie A 2020/2021, ventiquattresima giornata: le probabili formazioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le probabili formazioni della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Entra nel vivo il girone di ritorno del massimo campionato italiano e si infiammano le varie lotte: la corsa Scudetto e per la qualificazione in Champions League e in Europa League. Ma anche la salvezza con il Cagliari che cerca punti per rialzare la testa dopo il drammatico cammino con Di Francesco, sostituito da Semplici. L’Inter prova a blindare la vetta contro il Genoa a San Siro mentre Roma e Milan saranno impegnate all’Olimpico nel big match e posticipo del turno. La Juventus dovrà vedersela contro l’Hellas Verona. Ostacoli Ostacoli Bologna, Sampdoria e Benevento per Lazio, Atalanta e Napoli. Le probabili formazioni Spezia-Parma Bologna-Lazio Hellas ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ledelladi. Entra nel vivo il girone di ritorno del massimo campionato italiano e si infiammano le varie lotte: la corsa Scudetto e per la qualificazione in Champions League e in Europa League. Ma anche la salvezza con il Cagliari che cerca punti per rialzare la testa dopo il drammatico cammino con Di Francesco, sostituito da Semplici. L’Inter prova a blindare la vetta contro il Genoa a San Siro mentre Roma e Milan saranno impegnate all’Olimpico nel big match e posticipo del turno. La Juventus dovrà vedersela contro l’Hellas Verona. Ostacoli Ostacoli Bologna, Sampdoria e Benevento per Lazio, Atalanta e Napoli. LeSpezia-Parma Bologna-Lazio Hellas ...

