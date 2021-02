Roma-Braga, problema all’inguine per Dzeko: l’attaccante esce, al suo posto Borja Mayoral (Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutte notizie per Edin Dzeko, che ha accusato un infortunio a metà secondo tempo di Roma-Braga. l’attaccante bosniaco infatti, già destinato ad uscire pochi secondi dopo, in seguito ad un allungo si è immediatamente toccato l’interno coscia nella zona inguinale. Una vera disdetta per Dzeko e per tutta la Roma, che tra pochi giorni sarà chiamata ad una difficile sfida d’alta classifica contro il Milan. Da capire adesso se il bosniaco potrà effettivamente essere a disposizione di Fonseca. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutte notizie per Edin, che ha accusato un infortunio a metà secondo tempo dibosniaco infatti, già destinato ad uscire pochi secondi dopo, in seguito ad un allungo si è immediatamente toccato l’interno coscia nella zona inguinale. Una vera disdetta pere per tutta la, che tra pochi giorni sarà chiamata ad una difficile sfida d’alta classifica contro il Milan. Da capire adesso se il bosniaco potrà effettivamente essere a disposizione di Fonseca. SportFace.

