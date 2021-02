Nuovo dpcm, anticipazioni: nuove restrizioni fino a Pasqua Ci sarà anche la fascia arancione scuro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anticipato ieri al parlamento i contenuti del Nuovo decreto. Chi sperava in un’apertura dei cordoni rimarrà deluso. Prevale, perché deve prevalere data la situazione della pandemia, la prudenza. Così le restrizioni sostanziali, come le chiusure serali per la ristorazione, quelle di palestre e piscine, rimarranno fino a Pasqua, che sarà il 4 aprile (mettiamoci anche il 5, Pasquetta). Ci saranno anche restrizioni nuove, tipo una nuova fascia: arancione scuro. Forse cinema e teatri riapriranno fra qualche settimana. L'articolo Nuovo dpcm, anticipazioni: nuove ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anticipato ieri al parlamento i contenuti deldecreto. Chi sperava in un’apertura dei cordoni rimarrà deluso. Prevale, perché deve prevalere data la situazione della pandemia, la prudenza. Così lesostanziali, come le chiusure serali per la ristorazione, quelle di palestre e piscine, rimarranno, cheil 4 aprile (mettiamociil 5, Pasquetta). Ci saranno, tipo una nuova. Forse cinema e teatri riapriranno fra qualche settimana. L'articolo...

