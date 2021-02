Mass Effect serie TV film con Henry Cavill? L' attore di The Witcher pubblica una misteriosa immagine

(Di giovedì 25 febbraio 2021)- il protagonista di Thedi Netflix - potrebbe aver anticipato un nuovo "progetto segreto" che sembra essere molto legato a. La notizia del misterioso progetto è apparsa per la prima volta sulla pagina Instagram di, dove, sotto una foto in bianco e nero di se stesso con i capelli e il trucco di The, l'ha scritto: "Progetto segreto? O solo una manciata di carta con parole casuali sopra ... immagino che dovrete aspettare e vedere." I fogli in questione presentano parole estremamente sfocate, nessuna delle quali sembra rivelare molto a prima vista. Tuttavia, Gamepressure ha scoperto che la sfocatura poteva essere tolta con lo strumento Focus Magic. Leggi altro...

Henry Cavill, secondo alcuni fan, avrebbe svelato di essere coinvolto in un nuovo progetto legato a Mass Effect con una foto condivisa su Instagram. L'attore, attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione di The Witcher, ha infatti condiviso uno scatto accompagnato dalla didascalia: "Progetto segreto? O solo una manciata di carta con parole casuali sopra ... immagino che dovrete aspettare e vedere." Interpretando personaggi famosi come Superman, Sherlock Holmes e Geralt di Rivia, Henry Cavill ha sicuramente dimostrato di essere molto bravo nell'interpretare personaggi affermati di amati universi.