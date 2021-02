Chi è Raffaele Renda Amici 20? Biografia, Età, Instagram, Cantante Sanremo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Raffaele di Amici 20 è un Cantante concorrente della nuova edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che ogni anno sforna giovani talenti. Il giovane Cantante calabrese è riuscito a convincere i giudici con il suo inedito “Il sole alle finestre” ed è diventato ufficialmente un allievo di Amici 2020. Chi è Raffaele Renda? Nome: Raffaele Renda Data di nascita: 2000 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Cantante Luogo di nascita: Lamezia Terme Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 febbraio 2021)di20 è unconcorrente della nuova edizione di, il talent show condotto da Maria De Filippi che ogni anno sforna giovani talenti. Il giovanecalabrese è riuscito a convincere i giudici con il suo inedito “Il sole alle finestre” ed è diventato ufficialmente un allievo di2020. Chi è? Nome:Data di nascita: 2000 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione:Luogo di nascita: Lamezia Terme Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo...

