Al lavoro con… Cinzia Oliva | restauratrice di tessuti antichi

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), formata al Victoria and Albert Museum di Londra, èdi: merletti, costumi, arredi, materiali archeologici. Esperta di mummie, è libera professionista presso musei e istituzioni (fra cui Museo Egizio di Torino, Musei Vaticani, collezioni archeologiche di Milano, Bologna, Venezia e Napoli). Insegna alla facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Torino. «Lavorare con le mani è la mia salvezza: preservi il passato, integri lato pratico e intellettuale; a fine giornata vedi quello che hai fatto, anche se sembrano solo 20 centimetri di stoffa. Noi restauratori restiamo innamorati del nostro, pur vivendo in un Paese che non considera e non remunera abbastanza la cultura».ore 6.30 «Mi alzo ...