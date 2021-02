Sardegna, carrozze e locomotive storiche abbandonate sui binari: la Gdf le sequestra per danneggiamento al patrimonio culturale – Video (Di martedì 23 febbraio 2021) Era state abbandonate in pessimo stato di conservazione, nonostante fossero patrimonio storico non solo della Sardegna ma di tutta Italia. La Guardia di Finanza di Cagliari, in collaborazione con i carabinieri, ha sequestrato 30 tra locomotive, carrozze ferroviarie e vecchie “littorine” a scartamento ridotto sullo stile del razionalismo funzionale del periodo tra i primi del ‘900 e il 1932 che erano ferme nei depositi di Monserrato, Mandas, Sassari e Macomer. Gli inquirenti valutano alcune ipotesi di reato: dal danneggiamento del patrimonio storico culturale nazionale, all’uso illecito di beni culturali, fino all’abuso d’ufficio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Era statein pessimo stato di conservazione, nonostante fosserostorico non solo dellama di tutta Italia. La Guardia di Finanza di Cagliari, in collaborazione con i carabinieri, hato 30 traferroviarie e vecchie “littorine” a scartamento ridotto sullo stile del razionalismo funzionale del periodo tra i primi del ‘900 e il 1932 che erano ferme nei depositi di Monserrato, Mandas, Sassari e Macomer. Gli inquirenti valutano alcune ipotesi di reato: daldelstoriconazionale, all’uso illecito di beni culturali, fino all’abuso d’ufficio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

