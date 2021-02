Daydreamer | anticipazioni | Can osserva il comportamento di Sanem e capisce che non é piú la stessa Lascierá perdere?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 23 febbraio 2021): Can esi sono ritrovati dopo un anno … Cosa succederà adesso?: Can si sente in colpa verso Aziz, ma lui lo rassicura Can è preoccupatissimo per il padre, che Ceycey e gli altri gli hanno detto essere stato di nuovo male. Il giovane si siede accanto a lui e si dice molto dispiaciuto per ciò che è successo: ne è l’unico responsabile, afferma avvilito … Chiede ad Aziz come possa fare, viste le sue condizioni, a ricominciare daccapo e a ricreare la “Fikri Harika”. L’uomo, che fino a quel momento era rimasto steso sul divano, si siede, mette una mano su quella del figlio per confortarlo e gli dice di non essere preoccupato per se stesso: quell’agenzia vuol dire tutto per lui, ci ha investito 40 anni di lavoro e non permetterà a nessuno di dire che ...