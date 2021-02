Bernaudo | “Contro rinvio elezioni amministrative a Roma pronti a iniziative forti”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Adesso basta! Se i partiti non si mettono d’accordo su poltrone e cadreghe non è motivo necessario per rinviare le elezioni amministrative. Sono dei bugiardi seriali, utilizzano la scusa odiosa della pandemia solo per spartirsi le poltrone. La triste verità è che i fautori del rinvio non hanno candidati, idee e tantomeno programmi. Sono ormai il vuoto pneumatico. Roma merita di più. Noi siamo fuori da questa logica spartitoria, abbiamo un progetto chiaro per rilanciare questa martoriata Capitale e difenderemo il diritto di votare entro giugno, a scadenza naturale. Il rinvio del voto sarebbe un ulteriore prepotenza e uno scippo di democrazia e libertà. Siamo già pronti ad iniziative forti nelle prossime ore per scongiurarlo”. Così Andrea Bernaudo, leader di Liberisti Italiani e candidato sindaco a Roma.