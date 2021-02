L’arrivo della salma di Raffaele Cutolo a Ottaviano: il boss sepolto in nottata (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il feretro di Raffaele Cutolo è arrivato poco dopo le 23,15 di ieri sera nel cimitero di Ottaviano, paese del boss della Nuova camorra organizzata. Ad attendere la bara, scortata dalle forze dell’ordine, c’erano la moglie Immacolata Iacone e la figlia Denyse, che si erano recate a Parma, dove è morto il boss detenuto in regime di 41 bis. Immacolata e la figlia sono state raggiunte nel cimitero dal fratello e la sorella di Cutolo, Pasquale e Rosetta, e da pochi altri parenti, per un totale di dodici persone ammesse alla benedizione del feretro. La strada che porta al camposanto è stata chiusa per motivi di ordine pubblico fino a domani mattina. Cutolo è stato sepolto subito dopo la benedizione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il feretro diè arrivato poco dopo le 23,15 di ieri sera nel cimitero di, paese delNuova camorra organizzata. Ad attendere la bara, scortata dalle forze dell’ordine, c’erano la moglie Immacolata Iacone e la figlia Denyse, che si erano recate a Parma, dove è morto ildetenuto in regime di 41 bis. Immacolata e la figlia sono state raggiunte nel cimitero dal fratello e la sorella di, Pasquale e Rosetta, e da pochi altri parenti, per un totale di dodici persone ammesse alla benedizione del feretro. La strada che porta al camposanto è stata chiusa per motivi di ordine pubblico fino a domani mattina.è statosubito dopo la benedizione ...

Radio1Rai : Stasera è previsto l’arrivo del rover #Perseverance @NASAPersevere su #Marte. E’ il momento decisivo della missione… - RaiNews : Ore 21.55: conto alla rovescia per l'arrivo del rover @NASAPersevere su Marte. #RaiNews24 seguirà l'evento in dir… - OfficialASRoma : ?????????? ???????? ?????????? ???????? L'arrivo della squadra all'Olimpico con la nuova felpa in edizione limitata ??… - ValerioLivia : RT @tatapallina: La stella del mattino scrive sorridente l’arrivo della luce nell’ultima pagina della notte. Tagore #SabatoDInverno #… - nick__df : RT @TheDoc4Tweet: In primavera si teme l'arrivo della variante tedesca con i sandali e le calze di spugna bianche. -

Ultime Notizie dalla rete : L’arrivo della Milano: aggredisce la madre e poi i carabinieri, arrestato 32enne di Cerro Affaritaliani.it