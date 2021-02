Insulti contro Giorgia Meloni | Fico | ' Offese intollerabili' - Casellati | ' Violenza verbale inaccettabile'

chetempochefa : Dopo gli insulti e le minacce ricevute da #LilianaSegre, per essersi vaccinata contro il covid, è aperta inchiesta… - ViezziEster : RT @msgelmini: Gli insulti gratuiti e violenti, ancor più quando indirizzati contro una donna, vanno condannati con rigore e determinazione… - GiufreMaurizio : RT @La_manina__: Curioso come, quando a subire gli insulti è la #Meloni, insorgano indifferentemente destra, sinistra, trapezisti e giornal… - mrc_mg : RT @SecolodItalia1: Insulti alla Meloni, da Salvini a Gasparri indice puntato contro il professore universitario: «Va cacciato» https://t.c… - ForzaItaliaCt : RT @msgelmini: Gli insulti gratuiti e violenti, ancor più quando indirizzati contro una donna, vanno condannati con rigore e determinazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti contro

- - > Leggi AncheGiorgia Meloni: prof Gozzini finisce nella bufera - Lei ringrazia Mattarella 'per la telefonata di solidarietà' Salvini: 'Autentico odio politico' Per Matteo Salvini ...I commenti al post dei suoi amici, sono pieni diLauren e le donne trans. È molto grave che chi ricopre un ruolo pubblico - in questo caso un incarico istituzionale - fomenti tramite i ...Espressioni "gravi e inaccettabili per il ruolo che rivestiamo come professori universitari e trasmettono una immagine fuorviante del nostro lavoro", con queste parole il dipartimento di scienze Socia ...Non ci sono scusanti per un uomo, un intellettuale, un accademico che per attaccare una donna usa frasi del tipo: “Come devo chiamarla? Scrofa? Vacca?“. Ma è proprio così che si è espresso Giovanni Go ...