Borsa: Wall Street chiude contrastata, Dow 30 +0,29% (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Wall Street chiude con gli indici contrastati. Il Dow Jones Industrial segna un rialzo dello 0,29% a 31.613 punti e il Nasdaq in flessione dello 0,58% a 13.965. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) -con gli indici contrastati. Il Dow Jones Industrial segna un rialzo dello 0,29% a 31.613 punti e il Nasdaq in flessione dello 0,58% a 13.965.

