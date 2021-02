Ornella Vanoni siparietto con Mara Venier a Domenica In | quella s- che la fa stonare diventa esilarante

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Qualche settimana fa, nella trasmissione “in”, è andato in onda un simpaticoche ha visto come protagoniste la conduttricee la cantante. Nel bel mezzo dell’intervista la cantante ha donato ail suo ultimo album, nuovo e incellofanato. Ho riportato quest’ultimo particolare, apparentemente irrilevante, perché sarà il centro della nostra lezione di oggi.: una coppia perfetta! La cantante, mentre allungava il disco a, si è lasciata scappare un comico e altisonante imperativo: scellofanalo!, termine che inizialmente ha sorpreso la conduttrice e ...

IlContiAndrea : #Amadeus “Sugli ospiti musicali stiamo lavorando. Ci sarà una predominanza italiana e posso fare solo i nomi di que… - RADIOEFFEITALIA : Ornella Vanoni - Dettagli - radiofmfaleria : ORNELLA VANONI - UN´ORA SOLA TI VORREI - radiolisola : #NowPlaying: Ornella Vanoni - Poco Sole - GammaStereoRoma : Ornella Vanoni - Un Sorriso Dentro Al Pianto -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

... ho fatto un tributo alle donne della musica italiane, Bellissime, e un omaggio a Gabriella Ferri mentre ora lavoro ad un progetto su, Toquino, Vinicio De Morales con il focus su ...Quindi un omaggio anche acon un filmato che li vede insieme sul medesimo palcoscenico sanremese. "Il pubblico in piedi per me è stata la mia vittoria", ha commentato. "Mia sorella è ...Ornella Vanoni e Mara Venier: una coppia perfetta! La cantante, mentre allungava il disco a Mara Venier, si è lasciata scappare un comico e altisonante imperativo: scellofanalo!, ...Lunedì 15 febbraio alle 21:00 ci sarà un nuovo appuntament con la Suite 102.5 Prime Time Live”. Sarà ospite Ornella Vanoni. A condurre le serate e le interviste saranno Gigio D’Ambrosio e Laura Ghi ...