Renzi torna all'attacco, ira del premier e del M5s. Conte-ter sempre più in salita (Di giovedì 28 gennaio 2021) Governo, Renzi torna all'attacco, ira del M5s. Conte-ter sempre più in salita A due giorni dalle dimissioni rassegnate al Colle, la strada di Giuseppe Conte verso Palazzo Chigi appare in salita, con Matteo Renzi che attacca gli ex alleati e i responsabili del nuovo gruppo parlamentare che si manifestano a fatica. Ieri sera è stata la volta di Luigi Vitali, berlusconiano di lungo corso che ha annunciato di lasciare Forza Italia per sostenere Conte. Ma i numeri sono ancora insufficienti: con i 13 del nuovo "Europeisti-Maie-Centro democratico" l'eventuale Conte ter Conterebbe 155 senatori in totale. Mancano ancora sei "costruttori" per arrivare a 161 senza i senatori di Italia Viva e ...

