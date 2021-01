Covid, le regioni verso il cambio di colore: prima zona bianca più vicina (Di giovedì 28 gennaio 2021) In arrivo la riclassificazione delle regioni secondo i dati aggiornati di contagi e ricoveri: colore rosso confermato per la Provincia autonoma di Bolzano, rischia l’Umbria. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty ImagesNella giornata di domani, venerdì 29 gennaio, l’Istituto Superiore di Sanità comunicherà i nuovi dati del monitoraggio dei contagi e dei ricoveri, che andranno a indicare i cambi di colore delle regioni a partire da domenica 31. La rilevazione degli esperti farà riferimento alla settimana dal 18 al 24 gennaio, con un aggiornamento fino al 27. Al momento la mappa dell’Italia comprende: 14 regioni in zona arancione, ossia Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Sardegna e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021) In arrivo la riclassificazione dellesecondo i dati aggiornati di contagi e ricoveri:rosso confermato per la Provincia autonoma di Bolzano, rischia l’Umbria. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty ImagesNella giornata di domani, venerdì 29 gennaio, l’Istituto Superiore di Sanità comunicherà i nuovi dati del monitoraggio dei contagi e dei ricoveri, che andranno a indicare i cambi didellea partire da domenica 31. La rilevazione degli esperti farà riferimento alla settimana dal 18 al 24 gennaio, con un aggiornamento fino al 27. Al momento la mappa dell’Italia comprende: 14inarancione, ossia Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Sardegna e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid regioni "Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid", dice Marco Cappato AGI - Agenzia Italia Covid, Solinas scrive a Speranza: “Subito zona gialla o faremo ricorso”

In una lettera inviata in serata al ministro della Salute Speranza, il presidente della Regione Christian Solinas ha chiesto l’immediata modifica dell’ordinanza del 22 gennaio scorso e il ritorno dell ...

L’Rt scende a 0,95: la Toscana resta ancora gialla

FIRENZE. Focolai e contagi sono aumentati. Una curva lieve, senza picchi. L’unica avvisaglia di un’epidemia che, dopo la seconda ondata di ottobre e novembre, la Toscana sembra ormai aver domato. Sì p ...

