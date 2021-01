Coppia scomparsa a Bolzano, nuova tragedia si abbatte sulla famiglia: morta la madre di Laura Perselli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coppia scomparsa a Bolzano news: sono andate avanti anche oggi, 27 gennaio 2021, le ricerche nelle acque del fiume Adige dei corpi di Peter Neumair e Laura Perselli. La Coppia è scomparsa misteriosamente lo scorso 4 gennaio. Si ipotizza che i coniugi siano stati uccisi dal figlio 30enne Benno, ora indagato a piede libero per duplice omicidio ed occultamento di cadavere. Coppia scomparsa a Bolzano, il fratello di Peter: “C’erano rapporti problematici in famiglia” Il fratello di Peter, Günter, ha dichiarato a mezzo stampa di non credere all’ipotesi di allontanamento volontario. “Sapevo che ogni tanto c’eranorapporti problematici in famiglia, ma solo ora vengo a conoscenza di queste ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)news: sono andate avanti anche oggi, 27 gennaio 2021, le ricerche nelle acque del fiume Adige dei corpi di Peter Neumair e. Lamisteriosamente lo scorso 4 gennaio. Si ipotizza che i coniugi siano stati uccisi dal figlio 30enne Benno, ora indagato a piede libero per duplice omicidio ed occultamento di cadavere., il fratello di Peter: “C’erano rapporti problematici in” Il fratello di Peter, Günter, ha dichiarato a mezzo stampa di non credere all’ipotesi di allontanamento volontario. “Sapevo che ogni tanto c’eranorapporti problematici in, ma solo ora vengo a conoscenza di queste ...

