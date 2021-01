Brusco cambio di scenario | neanche l' effetto-weekend ferma il virus | altri 420 morti | nuova impennata di ricoveri

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il bollettino di lunedì 25 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di un numero inferiore di nuovi casi a fronte però di un aumento dei, che ieri erano scesi a 299. Oggi invece sono tornati a toccare quota 420, in linea con la media della scorsa settimana e sempre considerando l'che spesso fa sì che i dati non siano del tutto accurati. I contagiati sono invece 9.561 a fronte di 15.797 guariti su 143.116 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito al 6%. Inoltre è tornato ad aumentare il numero deiospedalieri: il saldo dei reparti Covid +115, mentre quello delle terapie intensive è +21. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, sono 1.382.893 le persone che hanno ricevuto la dose, anche se a Varese è stato riscontrato il primo caso di variante ...