Italia Sì, ospiti puntata 23 gennaio 2021: Oriella Dorella, Corinne Clery ed Edith Steinschreiber Bruck

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 23 gennaio 2021

Nella diciannobesima puntata sarà raccontata la storia di ballo e speranza raccontata da Oriella Dorella ed Erica; la vicenda di un paese diviso dal suono delle campane; la decisione di Corinne Clery di chiudere con gli uomini. Poi, la passione di Franco, un 65 enne che corre in moto, e partecipa alla Parigi-Dakar. A seguire, la testimonianza di Osho che racconterà cosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia ospiti Italia Si Sabato 23 gennaio 2021 gli ospiti sul podio con Marco Liorni Dituttounpop C'è Posta per Te, anticipazioni puntata 23 gennaio: arrivano Can Yaman e Michele Riondino

La nuova puntata di C'è Posta per Te, in onda sabato 23 gennaio su Canale 5, ha due ospiti straordinari: le anticipazioni rivelano che finalmente arriverà l'attesissimo Can Yaman, e in seguito ci sarà ...

Can Yaman ospite di Maria De FIlippi a C’è posta per te

È un attesissimo ritorno quello di Can Yaman a C'è posta per te. Ad un anno di distanza dalla sua visita dello scorso gennaio, l'attore turco sarà di nuovo ospite nello studio di Maria de Filippi nell ...

