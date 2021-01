Ritardo vaccini Covid, Sileri: “Secondo richiamo va garantito, regioni che hanno dosi in eccesso possono aiutare chi non ne ha” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “È evidente che la seconda dose del vaccino deve essere garantita. Finché non si scioglie il nodo delle dosi mancanti è necessario garantire la seconda in regioni virtuose come nelle regioni non virtuose”, così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri intervenendo in un talk show dedicato al Covid andato in onda su Primocanale. Sileri poi aggiunge: “La regione che ha le dosi per il Secondo richiamo può aiutare, nel caso in cui ne avesse in eccesso, le regioni che non dove questo non è avvenuto. Se salta la seconda dose è inutile la prima”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) “È evidente che la seconda dose del vaccino deve essere garantita. Finché non si scioglie il nodo dellemancanti è necessario garantire la seconda invirtuose come nellenon virtuose”, così il viceministro della Salute, Pierpaolointervenendo in un talk show dedicato alandato in onda su Primocanale.poi aggiunge: “La regione che ha leper ilpuò, nel caso in cui ne avesse in, leche non dove questo non è avvenuto. Se salta la seconda dose è inutile la prima”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

