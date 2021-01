Le pagelle del Torino – Zaza mattatore | Singo cresce nella ripresa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ilesce indenne dal Ciro Vigorito grazie alla doppietta diche risponde alle reti di Viola e Lapadula. Ledei granata: Sirigu 5: Prima commette fallo da rigore su Lapadula, poi il peruviano lo beffa sul suo palo per il momentaneo 2-0 con la complicità di una deviazione. Non una gran serata. Izzo 5,5: Spaventa tutti cadendo male nell’azione del gol annullato a Glik. Rientra in campo col turbante ma non è al top, Nicola lo sostituisce all’intervallo. (1’st Buongiorno 6: gioca come centrale nei tre di difesa, buona personalità) Lyanco 5,5: Agisce prima da centrale nei tre,si sposta sul centrodestra. Gara accorta senza sbavature degne di nota. Caprari e Iago Falque lo impegnano poco. Rodriguez 5,5: Sfortunato...