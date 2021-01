Faide e alleanze, così sono cresciuti i clan della 'ndrangheta del Crotonese (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Ci sono alcune delle principali cosche della 'ndrangheta Crotonese dietro le quinte del traffico di fatture false, appalti pilotati e voto di scambio politico-mafioso svelati dall'indagine della Dda di Catanzaro e della Dia che stamane è sfociata nell'operazione "Basso Profilo". A cominciare da quella più potente, che nella gerarchia mafiosa è assurta al rango di "Crimine" assumendo così il controllo di tutte le attività illecite nella parte settentrionale della Calabria: il clan Grande Aracri di Cutro che continua ad essere guidato dal boss Nicolino Grande Aracri detto "mano di gomma", malgrado stia scontando una condanna ormai definitiva all'ergastolo nel carcere milanese di Opera. Le ramificazioni nel Nord Italia Saldamente ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Cialcune delle principali coschedietro le quinte del traffico di fatture false, appalti pilotati e voto di scambio politico-mafioso svelati dall'indagineDda di Catanzaro eDia che stamane è sfociata nell'operazione "Basso Profilo". A cominciare da quella più potente, che nella gerarchia mafiosa è assurta al rango di "Crimine" assumendoil controllo di tutte le attività illecite nella parte settentrionaleCalabria: ilGrande Aracri di Cutro che continua ad essere guidato dal boss Nicolino Grande Aracri detto "mano di gomma", malgrado stia scontando una condanna ormai definitiva all'ergastolo nel carcere milanese di Opera. Le ramificazioni nel Nord Italia Saldamente ...

Chri20841131 : Sono daytime come questo a farmi pensare che non esistono televoti fake o faide/alleanze tra fandom che tengano. Io… - fraancescaxhz : io mentre vi leggo scannarvi per alleanze e faide #TZVIP - obvae_ : RT @oggiammareyee: Lo dico? Lo dico Se sei fan di Tommaso voti lui, punto. Vuoi che vinca lui, punto. Lo sostieni aldilà di alleanze, faid… - oggiammareyee : Lo dico? Lo dico Se sei fan di Tommaso voti lui, punto. Vuoi che vinca lui, punto. Lo sostieni aldilà di alleanze,… -

Ultime Notizie dalla rete : Faide alleanze Faide e alleanze, così sono cresciuti i clan della 'ndrangheta del Crotonese AGI - Agenzia Giornalistica Italia Faide e alleanze, così sono cresciuti i clan della 'ndrangheta del Crotonese

Le cosche della provincia ionica sono al centro dell'operazione "Basso profilo" della Dda di Catanzaro e negli anni hanno esteso la loro egemonia sull'area settentrionale della Calabria, grazie ai pro ...

La democrazia rialza la testa

La poetessa Amanda Gorman, 22 anni, afroamericana, ha incantato ieri recitando i suoi versi sulla democrazia durante l’insediamento di Joe Biden ...

Le cosche della provincia ionica sono al centro dell'operazione "Basso profilo" della Dda di Catanzaro e negli anni hanno esteso la loro egemonia sull'area settentrionale della Calabria, grazie ai pro ...La poetessa Amanda Gorman, 22 anni, afroamericana, ha incantato ieri recitando i suoi versi sulla democrazia durante l’insediamento di Joe Biden ...