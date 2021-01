Chiara Ferragni rivela: «Abbiamo scelto il nome della bambina». Fan commossi: «È stupendo…» (Di venerdì 22 gennaio 2021) . L’imprenditrice digitale ha chiesto ai suoi follower di porle delle domande sulla sua vita. E tra le tante curiosità arrivate, non potevano mancare quelle sulla bimba in arrivo. Tra febbraio e marzo, nascerà infatti la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. E le fan si sono scatenate con le domande. A chi le ha chiesto, se la gravidanza fosse capitata o programmata, l’influencer ha risposto così: «Assolutamente programmata. Avremmo voluto farlo anche prima, ma la pandemia mi ha spaventato molto e lo Abbiamo posticipato un po’». Ma la curiosità maggiore è sul nome della piccola. Alla domanda se lo abbiano già scelto, Chiara Ferragni risponde: «Sì, lo Abbiamo scelto mesi fa». Entusiasti i fan: «È stupendo, tra poco ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 22 gennaio 2021) . L’imprenditrice digitale ha chiesto ai suoi follower di porle delle domande sulla sua vita. E tra le tante curiosità arrivate, non potevano mancare quelle sulla bimba in arrivo. Tra febbraio e marzo, nascerà infatti la secondogenita die Fedez. E le fan si sono scatenate con le domande. A chi le ha chiesto, se la gravidanza fosse capitata o programmata, l’influencer ha risposto così: «Assolutamente programmata. Avremmo voluto farlo anche prima, ma la pandemia mi ha spaventato molto e loposticipato un po’». Ma la curiosità maggiore è sulpiccola. Alla domanda se lo abbiano giàrisponde: «Sì, lomesi fa». Entusiasti i fan: «È stupendo, tra poco ...

plutoxoxoxo : @itslvuis chiara ferragni ha messo like ad un mio tweet - itslarrybabex : ?????? chiara ferragni sponsorizzaci i protetti ?????? - zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni clamoroso spoiler? E’ successo tutto in diretta - #Fedez #Chiara #Ferragni #clamoroso - darthskwlker : il dottore che dice cosa sarà il bambino nei vari mesi ha la stessa energia di chiara ferragni che metteva le foto… - VanityFairIt : E ci ha raccontato anche della sua passione più grande. Per il duca di «Bridgerton» -