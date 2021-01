Calciomercato Cremonese, vicino il colpo Pettinari (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serie B, la Cremonese continua le grandi manovre sul Calciomercato per rinforzare la rosa di Fabio Pecchia. Il dg Ariedo Braida, dopo gli arrivi di Carnesecchi e Bartolomei, sta per concludere anche un importante operazione per il reparto offensivo. Stefano Pettinari, infatti, sembra ormai vicinissimo a vestire la maglia grigiorossa. Cremonese, vicino il colpo Pettinari Secondo quanto riportato su Twitter dal noto giornalista Nicolò Schira, nella serata di ieri la Cremonese avrebbe accelerato in maniera decisiva per portare Stefano Pettinari alla corte di Pecchia. Il dg dei grigiorossi, Ariedo Braida, è in procinto di chiudere l’accordo con il Lecce per il trasferimento dell’attaccante romano classe ’92. Lo scorso anno le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serie B, lacontinua le grandi manovre sulper rinforzare la rosa di Fabio Pecchia. Il dg Ariedo Braida, dopo gli arrivi di Carnesecchi e Bartolomei, sta per concludere anche un importante operazione per il reparto offensivo. Stefano, infatti, sembra ormai vicinissimo a vestire la maglia grigiorossa.ilSecondo quanto riportato su Twitter dal noto giornalista Nicolò Schira, nella serata di ieri laavrebbe accelerato in maniera decisiva per portare Stefanoalla corte di Pecchia. Il dg dei grigiorossi, Ariedo Braida, è in procinto di chiudere l’accordo con il Lecce per il trasferimento dell’attaccante romano classe ’92. Lo scorso anno le ...

Cremonese, vicino il colpo di calciomercato per l'attacco: si tratta di Stefano Pettinari del Lecce, pronto a trasferirsi in Lombardia.

