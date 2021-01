Una nuova centenaria a Monti, il compleanno di Zia Peppina Achenza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Visited 10 times, 10 visits today) Notizie Simili: Occhio ai funghi, le specie gemelle velenose di… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Taglio degli alberi in via Imperia a ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Visited 10 times, 10 visits today) Notizie Simili: Occhio ai funghi, le specie gemelle velenose di… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Taglio degli alberi in via Imperia a ...

lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - sbonaccini : Mi dispiace per i sovranisti nostrani, che avrebbero preferito la rielezione di Trump, ma oggi inizia una nuova st… - NetflixIT : Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di C… - AgostinelliAldo : Il massiccio passaggio allo #smartworking ha portato a un'enorme riduzione delle emissioni dei veicoli e di altre f… - buonweekend : Il renziano Bonaccini: “Credo che serva nel giro di pochi giorni come penso pretenda Mattarella un numero di parlam… -