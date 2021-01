Pisa calcio | è una svolta storica | Knaster nuovo proprietario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Serie B, momento storico per il: la società nerazzurra, nella serata di ieri, è passata ufficialmente al magnate russo-americano Alexsanderche ha acquistato il 75% delle quote. Per la società toscana ora si aprono grandi scenari, dal punto di vista sportivo passando per ilstadio di proprietà.si prende il: “È solo l’inizio” Ecco le prime dichiarazioni deldelpubblicate sul sito ufficiale del club toscano: “L’operazione di oggi è motivo di orgoglio ed è un onore essere associato ad una città e ad una società calcisticacome il. Il mio investimento è solo l’inizio di un percorso che accompagnerà la squadra e la società verso nuovi ...