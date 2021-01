Juventus-Napoli, Paratici: “Fiducia in Pirlo, daremo il massimo per vincere. Ronaldo fondamentale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Abbiamo recuperato Cuadrado e ne siamo contenti, un giocatore importante per noi e la cosa fondamentale è che giochi. Cristiano Ronaldo? Non fa mai mancare l'appoggio alla squadra e il suo carisma. La sconfitta contro l'Inter ormai è il passato, non abbiamo giocato bene ma adesso bisogna pensare alla sfida di questa sera".Sono le parole del Managing Director dell'Area Football bianconero Fabio Paratici che, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a pochi istanti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, si è soffermato a parlare del momento vissuto dalla squadra: reduce dal ko rimediato nel derby d'Italia contro l'Inter."Non ci attendiamo nulla di particolare da Pirlo, abbiamo tanta Fiducia in lui. Giocare ogni tre giorni è sempre ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Abbiamo recuperato Cuadrado e ne siamo contenti, un giocatore importante per noi e la cosaè che giochi. Cristiano? Non fa mai mancare l'appoggio alla squadra e il suo carisma. La sconfitta contro l'Inter ormai è il passato, non abbiamo giocato bene ma adesso bisogna pensare alla sfida di questa sera".Sono le parole del Managing Director dell'Area Football bianconero Fabioche, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a pochi istanti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa tra, si è soffermato a parlare del momento vissuto dalla squadra: reduce dal ko rimediato nel derby d'Italia contro l'Inter."Non ci attendiamo nulla di particolare da, abbiamo tantain lui. Giocare ogni tre giorni è sempre ...

