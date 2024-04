(Di venerdì 26 aprile 2024) Il campione olimpico dei 100 in pista dopo 230 giorni in Florida. ROMA - Sarà undi grandecon tanti azzurri in gara. La stagione entra nel vivo, quando ormai manca poco più di un mese agli Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno, e in vista delle Olimpiadi di Parigi2024. De

Marcell Jacobs è finalmente pronto al ritorno in pista. La sua prima uscita del 2024 saranno i 100 metri a Jacksonville , in Florida , nella giornata di sabato 27 aprile. L’azzurro, atteso da un’estate estremamente calda in cui sarà chiamato a difendere il titolo olimpico a Parigi e quello europeo a ... Continua a leggere>>

La stagione all’aperto ha ufficialmente aperto i battenti e piano piano tutte le grandi stelle stanno esordendo per questo 2024. sabato in casa Italia gli occhi saranno rivolti a due assoluti protagonisti del panorama azzurro. Negli Stati Uniti il campione olimpico in carica dei 100m Marcell ... Continua a leggere>>

La stagione all’aperto ha ufficialmente aperto i battenti e piano piano tutte le grandi stelle stanno esordendo per questo 2024. sabato in casa Italia gli occhi saranno rivolti a due assoluti protagonisti del panorama azzurro. Negli Stati Uniti il campione olimpico in carica dei 100m Marcell ... Continua a leggere>>

atletica: Super sabato azzurro con Jacobs, Furlani e Crippa - Il campione olimpico dei 100 in pista dopo 230 giorni in Florida.ROMA (ITALPRESS) - Sarà un sabato di grande atletica con tanti azzurri in gara. La stagione entra nel vivo, quando ormai manca poco più ...

Continua a leggere>>

Super sabato azzurro: Jacobs, Furlani e... - Sarà un sabato di grande atletica con tanti azzurri in gara. La stagione entra nel vivo quando ormai manca poco più di un mese agli Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno, e in vista delle O ...

Continua a leggere>>

atletica, attesa per il debutto di Jacobs. Crippa a caccia di record nella 10 Km - Primo 'big Saturday' del 2024 per l'atletica leggera italiana. Marcell Jacobs a Jacksonville in Florida; Yeman Crippa in Germania per il primato italiano sui 10 chilometri su strada e Nadia Battoclett ...

Continua a leggere>>