Ue | Crosetto - ' no a stop spese difesa da patto stabilità? E' orchestra Titanic'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - "L'Europa che si è dimenticata di togliere leper ladaldie come l'orchestrina che suona sul. Serve una rivoluzione non cruenta. La vera rivoluzione è il voto popolare, per dire che così come l'avete disegnata voi l'Europa è più povera, più dipendente dalla Cina, con meno natalità e per noi non va bene. Per questo è importante il passaggio elettorale". Così il ministro dellaGuido, intervenendo al dibattito 'Forte, libera e sovrana' moderato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.