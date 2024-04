Ohio - muore afroamericano in arresto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 aprile 2024) 18.15 Undi 53 anni è morto sotto la custodia della polizia, a Canton,in.Un agente lo aveva bloccato a terra con il ginocchio sul collo. Poi l'uomo ha gridato che non riusciva a respirare. La polizia ha diffuso il video dell'incidente. Avviata un'indagine e temporaneamente sospesi gli agenti coinvolti. La polizia ricercava il 53enne dopo che era finito contro un palo elettrico ed era scappato. E'stato raggiunto in un club per veterani e immobilizzato con il ginocchio sul collo per 30 secondi.