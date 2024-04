Traffico Roma del 26-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in relazione al Sonia cerquetani allenamento e chiude sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra lo svincolo A24 e Prenestina file lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana a Tor Marancia chiusa per il dissesto del manto stradale via Giulio Aristide Sartorio tra via dei numisi e via Ardeatina ai Parioli proseguono i lavori su Viale Rossini tra via Guido D’Arezzo e via Antonio Bertoloni modificato il servizio delle linee tram 23 e 19 che proseguono con autobus ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità